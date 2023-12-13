В Белом доме рассказали об остатке средств для помощи Киеву

В рамках поддержки Киева в украинском конфликте у администрации США осталось около $1 млрд. 96% предоставляемых Вашингтоном средств уже фактически выделены, а оставшиеся 4% Украина получит в декабре. Об этом 13 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«У нас осталось около $1 млрд на закупку военной техники и амуниции от американских производителей, с помощью которых мы заменяем старые запасы, отправляемые на Украину. $1 млрд остался, остальные 96% выделенных на Украину средств уже были использованы, министерство обороны планирует отправить оставшиеся 4% военной и финансовой помощи в этом месяце», ― заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что как только ресурсы для помощи Киеву иссякнут, США не смогут больше заменять вооружение Украины.

За день до этого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская помощь Украине представляет собой преступную схему по выводу денег, но бесконечно она работать не может.

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. Глава военного ведомства добавил, что большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.