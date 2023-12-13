Аэропорт Женевы закрыли из-за происшествия на взлетно-посадочной полосе

Аэропорт Женевы в среду, 13 декабря, сообщил о сбое в работе из-за происшествия на взлетно-посадочной полосе.

«Из-за эксплуатационного инцидента взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта. Наши команды находятся в процессе реагирования. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и будем держать вас в курсе событий», — говорится в заявлении на сайте аэропорта.

О пострадавших не сообщается.

По информации СМИ, предварительно, причиной случившегося может быть выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет.

Ранее, 5 ноября, полиция арестовала вооруженного мужчину, который накануне выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Гамбурга со своим четырехлетним ребенком. Из-за проникновения мужчины работа аэропорта Гамбурга была остановлена. Всё это время полиция вела с ним переговоры. Операция по задержанию нарушителя длилась 18 часов. Малолетняя девочка, находившаяся с мужчиной в машине, была освобождена.