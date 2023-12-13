MWM: элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов

Нехватка боеприпасов вынуждает солдат элитной 47-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбирать между жизнью и смертью. Об этом в среду, 13 декабря, рассказало издание Military Watch Magazine.

Данная бригада обладает элитным статусом, так как она использует новейшую технику, переданную странами НАТО, уточняется в материале. Речь идет о немецких танках Leopard 2A6, американских боевых машинах пехоты (БМП) Bradley и самоходных артиллерийских установках (САУ) M109.

«Сейчас нам привозят снаряды разного качества со всего мира, и мы получаем всего 15 штук на три дня», — сказал военнослужащий элитной бригады. По его словам, летом у них было в десять раз больше боеприпасов.

По информации издания, отсутствие поставок оружия подрывает боеспособность Киева и может привести к развалу фронта на самых ключевых направлениях.

Ранее, 8 ноября, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины. В их числе и поставки оружия, отметил он.

Тогда же помощник главы Агентства США по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила об исчерпании агентством всех резервов для помощи Украине. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву около $2 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.