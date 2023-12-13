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Дни Херсонской области открыли на выставке-форуме «Россия»

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Фото: ТАСС/Михаил Синицын
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Дни Херсонской области 13 декабря стартовали на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Губернатор региона Владимир Сальдо презентовал потенциал области на церемонии на ВДНХ.

Он отметил, что, несмотря на небольшой срок интеграции — только год, сделано уже многое. Приоритеты в развитии региона отдаются тому, чему и раньше.

«Это и возрождение, строительство новых дорог, ремонт тех дорог, которые были, и приведение их к требованиям современности, восстановление всей системы инженерной, инфраструктурной системы обеспечения жилья, реконструкция пассажирского транспорта, медицинского обслуживания, возможностей современного образования. Всё это в этом году мы уже начали видеть», — заявил Сальдо.

Губернатор отметил, что, присоединившись к РФ, регион вернул свое историческое значение южного форпоста страны. Сегодня Херсонская область «прикрывает» Крым с севера и обеспечивает сухопутный маршрут на полуостров.

Он также добавил, что Херсонская область обладает уникальным ландшафтом и условиями, которые можно использовать для развития. Так, здесь расположен крупнейший в мире искусственный лес и единственная в Европе пустыня, а также множество рек, озер, лиманов и солончаков.

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Ранее, 10 декабря, Луганская Народная Республика (ЛНР) и Чеченская Республика показали свои достижения на выставке-форуме «Россия» в рамках дней обоих регионов. Республики представляли глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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