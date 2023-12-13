Песков рассказал о тематике вопросов россиян к прямой линии с президентом

Среди вопросов граждан для прямой линии президента России Владимира Путина есть срез тех, которые кочуют из года в год. Об этом в среду, 13 декабря, заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Граждане поднимают вопросы, связанные с социальным обеспечением, и с уровнем жизни, и с качеством дорог в своих малых населенных пунктах, и с проблемами медицинского обеспечения и так далее и тому подобное. Поэтому эти вопросы, скажем так, — это такая постоянная часть», — сказал Песков.

Он добавил, что также есть часть вопросов, которая варьируется из года в год и связана с текущей повесткой дня. Сейчас граждан волнует специальная военная операция (СВО) в разных выражениях. Поэтому они задают различные вопросы, связанные с возможным влиянием СВО на жизнь, на экономику страны, на социальную сферу, на политику, на международную ситуацию.

По словам Пескова, людей это волнует и они живо этим интересуются.

Ранее в тот же день Песков сообщил, что Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии и интересовался вопросами. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства в рамках работы над тематическими блоками вопросов связывается с министрами и главами ведомств, а также экономическими помощниками.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

Итоги года совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.