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Аварийный мост через Среднюю Каргалку закрыли в Оренбуржье

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В Сакмарском районе Оренбургской области ограничено движение по мосту через реку Средняя Каргалка. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Речь идет о переправе на автодороге Майорское – Белоусовка, уточняет РИА «Оренбуржье». Движение по ней ограничено для всех видов транспорта.

Причиной закрытия моста стала потеря несущей способности конструкций. Объехать аварийное сооружение можно по полевой дороге, расположенной рядом, пишет ИА «Урал56.Ру».

10 ноября в подмосковном Подольске обрушился мост через реку Пахру, когда по нему проезжал автомобиль. В результате пострадала 60-летняя женщина. Позднее пострадавшая рассказала «Известиям», что ее госпитализировали с травмами. Было возбуждено уголовное дело.

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