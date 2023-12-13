Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы, сообщает 13 декабря украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщается о взрывах в Одессе», — говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на одесские паблики также заявляет о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации сирены заработали в Одесской области Украины в 20:28, по состоянию на 21:45 предупреждение о воздушной опасности продолжает действовать.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось о «сильных взрывах» в Киеве. Уточнялось, что воздушная тревога была включена уже после них.

Накануне вечером сообщалось о взрывах в Одесской области после объявления воздушной тревоги. Уточнялось, что характерные звуки сбыли лышны в Одессе, а также в Черноморске, где работает одноименный морской торговый порт. Предположительно, работала системы ПВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.