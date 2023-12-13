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СМИ рассказало о предупреждении Зеленскому перед визитом в США

WP: Зеленскому советовали не делиться информацией с Байденом после утечки из Пентагона
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Советники украинского президента Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона. Об этом сообщила 13 декабря газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, утечки материалов вызвали сомнения в способности Вашингтона хранить секретные данные.

«Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом», — говорится в статье.

Зеленскому советовали «не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе The Washington Post».

При этом бывший высокопоставленный чиновник из минобороны США отметил, что утечки секретных документов Пентагона по Украине вызвали некую напряженность между сторонами, однако обмен разведданными не прекратился.

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Ранее в этот день The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщила, что руководство США «было разъярено», когда весной произошла утечка данных Пентагона. Некоторые публикованные материалы указывали на широкий спектр применяемых средств, с помощью которых Вашингтон получает данные, включая спутниковое наблюдение и подслушивание.

Также в документах была секретная информация об Израиле, Южной Корее, Турции, ОАЭ и России. Особое внимание уделялось данным о спецоперации по защите Донбасса.

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