Сослуживцы погибшего в спецоперации Алексея Ямщикова предложили установить памятную доску в школе №87 в Омске, где он учился, однако получили отказ. Мэр города Сергей Шелест отметил, что данное решение принимает топонимическая комиссия. Соответствующее заявление 13 декабря он опубликовал в Telegram-канале.

Комментируя отказ директора школы разместить мемориальную доску в память о погибшем бойце, глава города указал на то, что руководства учебных заведений и иных учреждений не уполномочены принимать подобные решения.

«Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — сказал он.

По его словам, после сообщений в соцсетях о якобы отказе в размещении мемориальной доски к нему стали обращаться люди с просьбой решить этот вопрос. В связи с этим он провел встречу с инициаторами ее установки и поручил топонимической комиссии организовать соответствующие работы.

Шелест назвал увековечение памяти военнослужащего и других его сослуживцев из Омска, погибших за будущее своей страны, святым долгом жителей города и выразил уверенность, что доску установят.

До этого, 2 октября, президент РФ Владимир Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Российский лидер указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, он подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.