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Две новые станции водоочистки запустили в Бетлице в Калужской области

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В поселке Бетлица в Куйбышевском районе Калужской области построили две новые станции водоочистки. Их открыли в среду, 13 декабря, сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

Обе станции работают в автоматическом режиме и предназначены для очистки природной воды от примесей и повышенного содержания железа. Производительность объектов составляет 35 и 5 кубометров в час — этого достаточно для обеспечения жителей поселка чистой питьевой водой.

«Срок службы объекта — свыше 25 лет, и мы гарантируем обслуживание данного сооружения», — цитирует газета «Весть» гендиректора Калугаоблводоканала Юрия Петрушина.

Новые станции водоочистки в населенном пункте возвели в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость составила 88 млн рублей. По этому же проекту в 2023 году аналогичные станции построили в селе Новослободск, поселке Мятлево и Обнинске.

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