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В США заявили о провале политики Байдена из-за событий на Ближнем Востоке

WP: события в секторе Газа стали очередным провалом политики Байдена
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Политика, которую президент США Джо Байден проводит в отношении палестино-израильского конфликта, говорит об очередном провале Белого дома по линии внешней политики. Об этом 13 декабря заявил обозреватель The Washington Post (WP) Перри Бейкон.

По его словам, ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, демонстрирует то, что администрация Байдена «зачастую выносит ужасные суждения во внешней политике и не является надежным защитником демократии и свободы, коим она себя считает».

«США продемонстрировали, что не будут отстаивать международные правила и нормы, если их нарушает один из самых близких союзников», — написал он.

Бейкон обратил внимание на то, что США продолжают поддерживать Израиль, демонстрируя при этом обеспокоенность жертвами среди населения Газы.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что США продолжают давать «зеленый свет» войне в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что Вашингтон исходит из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.

При этом глава израильского МИДа Эли Коэн указал 13 декабря, что Израиль продолжит войну с ХАМАС в Газе вне зависимости от наличия или отсутствия поддержки со стороны международного сообщества. По его словам, прекращение огня на данном этапе «является подарком террористической организации ХАМАС».

До этого, 10 декабря, журнал The Economist со ссылкой на источники рассказал, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Также сообщается, что американская администрация требует, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины.

В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова рассказала «Известиям», что в армии Израиля не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач во время наземной операции в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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