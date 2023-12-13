Мишустин пообещал исполнить три детских мечты в рамках «Елки желаний»

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 декабря принял участие в акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить мечты троих детей и поздравить их с Новым годом.

Глава правительства снял с елки три шарика. В первом было послание с желанием шестилетнего Макара из Костромской области, который мечтает о детской железнодорожной станции.

Во втором шарике было написано желание восьмилетней Снежаны из Астрахани. Девочка мечтает принять участие в походе на кондитерскую фабрику. Увидев послание, Мишустин вспомнил, что несколько лет назад уже исполнял подобное желание с мальчиком Мишей.

«Там очень интересно, с удовольствием попробую это организовать для тебя», — сказал глава правительства, реагируя на желание Снежаны.

Третьим желанием, которое пообещал осуществить Мишустин, стала гитара, о которой мечтает девятилетняя Ирина из Перми.

«Ребята, мы скоро встретимся. С наступающим Новым годом!» — заключил глава правительства.

Ранее, 4 декабря, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» рассказала о важности участия в благотворительной акции «Елка желаний». Она также сообщила, что она всегда участвует в акции. Так, в прошлом году ей попалась дочка участника специальной военной операции (СВО). Голикова добавила, что она общается со своими подопечными и после окончания акции.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.