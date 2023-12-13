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Кадыров назвал возможный срок окончания СВО

Кадыров заявил, что СВО завершится летом 2024 года
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года, заявил 13 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в Telegram-канале.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — сказал он.

Кадыров также отметил, что перед российскими военными поставлена задача по возможности не разрушать города. По его словам, если бы такой задачи не было, то Россия давно бы захватила украинскую столицу.

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Ранее, 22 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц на онлайн-саммите G20 призвал положить конец украинскому конфликту. Он повторил призыв к «справедливому и долгосрочному миру на Украине».

До этого, 10 ноября, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что конфликт на Украине, вероятно, закончится внезапно.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на тяжелую ситуацию на передовой. Он связал это с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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