Троллейбусный маршрут №13 в Брянске возобновит работу в январе

В Брянске с января 2024 года намерены возобновить работу троллейбусного маршрута №13. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление автодорог.

Возрожденный маршрут №13 будет курсировать между улицей Горбатова и бульваром Щорса. На нем будут задействованы новые троллейбусы «Адмирал», приобретенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам директора Брянского троллейбусного управления Натальи Назаровой, решение о возобновлении работы маршрута принято по многочисленным просьбам горожан.

В ноябре сообщалось, что новые фонари установили на улице Бондаренко, что в Советском районе Брянска. Осталось привести в порядок дорогу, которую не ремонтировали несколько десятилетий.