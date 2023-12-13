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Таксисту вынесли приговор за гибель пассажирки в пьяном ДТП в Новосибирске

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Суд в Новосибирске вынес приговор таксисту, по вине которого в пьяном ДТП погибла несовершеннолетняя девушка-пассажирка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла ночью 14 июля 2022 года на пересечении улиц Орджоникидзе и Каменской. Установлено, что пьяный 22-летний водитель такси, в салоне которого находились три несовершеннолетних пассажира, не пропустил на перекрестке другую машину и столкнулся с ней.

«В результате ДТП одному несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью, несовершеннолетней девушке причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.

Центральный районный суд Новосибирска признал водителя виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В последующие два с половиной года он не имеет права садиться за руль, пишет издание VN.ru.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее 13 декабря сообщалось, что суд в Ульяновской области вынес приговор трактористу за гибель водителя легковой иномарки в ДТП. Мужчина проведет в колонии-поселении два года.

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