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CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров
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CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Палестинское движение ХАМАС не реагирует на предпринятые в последние дни попытки посредников возобновить переговоры об освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В частности, Катар, продолжающий выступать посредником между ХАМАС и Израилем, передал палестинскому движению новые предложения об освобождении заложников, которые в том числе включали идеи об освобождении мужчин, а не только женщин.

«Активных переговоров не ведется, но идет реальное изучение идей о том, как это осуществить», — приводит CNN слова высокопоставленного американского чиновника.

ХАМАС эти предложения проигнорировало.

Уточняется, что Катар беседует с политическими представителями ХАМАС в секторе Газа, которые затем передают информацию руководству группировки внутри анклава. По словам официальных лиц США, получение ответов от движения было обременительным процессом еще во время заключения первой сделки. Однако сейчас, когда Израиль сосредоточил свое внимание на выслеживании лидеров ХАМАС, им будет еще сложнее участвовать в переговорах, сообщает CNN.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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