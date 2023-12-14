Эксперт рассказала, как поддержать у ребенка желание учиться перед Новым годом

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева 14 декабря рассказала «Известиям», как школьнику поддержать в себе желание учиться перед Новым годом и избежать выгорания.

«Многие думают, что выгорание начинается с того, что у человека нет сил. Однако очень часто первая стадия выгорания проявляется в том, что школьник, напротив, полон сил, энергии и энтузиазма и начинает брать на себя много разных задач. Например, записывается в секцию хоккея и начинает готовиться к шести экзаменам одновременно. Как следствие, ресурс заканчивается, силы на исходе, а сфер, которые требуют внимания подростка, не становится меньше», — отметила Евсеева.

По ее словам, первый шаг, который поможет школьникам структурировать свои приоритеты в декабре, — это понять, какие у него есть дела, которые на данный момент действительно требуют его внимания.

«Среди них могут быть закрытие долгов в школе или же покупка новогодних подарков для близких. Следует создать отдельный список дел, в котором все основные сферы жизни будут распределены по «коробкам». Первая коробка может состоять из дел, связанных с учебой и экзаменами. Вторая — это близкие люди и совместные дела с ними. А третья — это личная жизнь школьника, его хобби и увлечения. Затем подростку нужно расставить эти коробки по приоритетам, а также понять, насколько дела, которые находятся в каждой коробке, срочные, а какие из них можно отложить», — рассказала Евсеева.

Следующим шагом, по ее словам, должно стать пополнение собственного ресурса. Для этого эксперт посоветовал оглянуться назад и посмотреть, сколько всего подросток уже сделал и как много времени он уже посвятил учебе.

«Это позитивная мотивация, которая приводит к мысли о том, что школьник может повторить то, что он уже сделал ранее. Если корить себя за то, что не было сделано, то сил от этого не прибавится. Поэтому так важно оглянуться назад и понять, что уже было сделано. Это придаст внутреннего вдохновения», — объяснила она.

Далее, как отметила эксперт, очень важно запланировать свой отдых. Речь не о каникулах, которые предстоят после Нового года, а о времени, которое нужно выделить для самого себя. Например, существует способ «10, 30, 60».

«Согласно этому методу, нужно распределить отдых по времени — выбрать тип отдыха, который займет 10 минут, а также 30 и 60 соответственно. Например, у ребенка есть 10 свободных минут и он должен запланировать себе перерыв, во время которого он успеет прогуляться возле дома, послушать музыку и т.д. Пусть это будет небольшой отдых, но он станет переключением деятельности, что позволит вернуть силы. Некоторым помогает наведение порядка за своим рабочим столом, а также можно украсить комнату перед Новым годом», — объяснила Евсеева.

Также она обратила внимание, что очень важно уделять внимание качественному сну, поскольку, не закрыв свои базовые потребности, ребенок не найдет сил на что-либо другое.

Для качественной работы, по ее словам, также важны навыки тайм-менеджмента. Тут могут помочь различные приложения, которые позволяют не тратить экранное время на тот отдых, который важен для восполнения сил подростка.

«Родители, в свою очередь, тоже могут помочь ребенку избежать состояния выгорания и запланировать новогодние каникулы так, чтобы провести вместе с ним время и подарить ощущение праздника и комфорта. Даже если нужно будет начать выполнять задания по учебе, лучше сделать это после двух-трех дней полноценного отдыха», — отметила специалист.

При этом досуг в эти дни стоит выбирать вместе с подростком: это может быть как катание с горок, так и посещение театра, а также просмотр фильма, тема которого близка всем членам семьи, подытожила Евсеева.

В ноябре руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в разговоре с «Известиями» дал советы одиннадцатиклассникам по подготовке к итоговому сочинению. Главный совет: заранее внимательно разобрать каждую тему и выяснить, о чем стоит писать в каждой из них. Если заранее проработать все темы, то сюрпризов на экзамене ждать не придется, заявил он.