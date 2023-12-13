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В Донецке четыре человека пострадали при сбросе взрывчатки с беспилотника

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Донецке при сбросе взрывчатки с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были ранены четверо работников коммунального предприятия «Донбассгаз». Об этом в среду, 13 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате дневного сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по улице Дагестанской ранены сотрудники предприятия «Донбассгаз» — мужчины 1966, 1980, 1984 и 1988 годов рождения», — написал он в Telegram-канале.

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Ранее в этот день Кулемзин сообщал об артиллерийском ударе вооруженных формирований Украины (ВФУ) по автобусной станции технического обслуживания (СТО) в Куйбышевском районе Донецка, в результате чего погиб мирный житель. Частичные разрушения также получили здание СТО и пять автобусов.

До этого, 11 декабря, ВФУ выпустили по Ленинскому району Донецка два кассетных снаряда 155-миллиметрового калибра НАТО. Сообщалось, что в этом же районе был ранен мужчина 1986 года рождения. Кроме того, в тот же день в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВФУ была повреждена школа.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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