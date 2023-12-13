Трамваи в Академический район Екатеринбурга запустят в конце декабря

В Екатеринбурге трамваи в Академический район города запустят в конце декабря, а не в середине. Об этом ИА «Ура.ру» рассказал источник в городской администрации.

«На следующей неделе Госжилстройнадзор официально завершит приемку самой трамвайной ветки, после этого она будет введена в эксплуатацию. И в конце декабря проедет первый трамвай с пассажирами», — рассказал собеседник агентства.

Как уточняет ИА «Ура.ру», в конце ноября источник сообщил информагентству о планах властей открыть движение по новой ветке с 15 по 17 декабря. Мэр города Алексей Орлов тогда дал более осторожный прогноз, заявив, что запуск состоится до Нового года.

Строительство трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга началось летом 2021 года. Стоимость реализации проекта составила около 2,4 млрд рублей.

31 августа 2022 года в Свердловской области официально открыли трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Строительство ветки началось в 2018 году. Объем инвестиций в проект превысил 4 млрд рублей.