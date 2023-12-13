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РВИО заявило о готовности к реставрации горельефа «Парад Победы» в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Российское военно-историческое общество (РВИО) готово отреставрировать горельеф «Парад Победы» на Красной площади в Москве, у которого вандалы скололи голову коня. Об этом 13 декабря заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что повреждение памятника является надругательством над памятью о жертвах советского народа в Великую Отечественную войну. Мягков также указал, что победное действие расценивается как «удар исподтишка», нанесенный российскому обществу в ходе противоречий с украинской стороной и западными странами.

«Это надругательство над памятью о всех жертвах советского народа, воевавших и победивших зло в лице нацизма и отдавших свою жизнь за свободу и независимость как нашей родины, так и всего мира <…> Исходя из нашего опыта РВИО готово отреставрировать горельеф», — приводит его слова агентство.

По словам Мягкова, подобные поступки требуют повышенного внимания полиции и общества. Такой вандализм на Западе не просто имеет место, он даже стал государственной политикой, заметил научный директор РВИО.

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Он также отметил, что в данном случае уголовное дело должно быть возбуждено по факту вандализма и повреждения воинских памятников, а также по статье, предусматривающей реабилитацию нацизма, в третьем пункте которой говорится об «осквернении символов воинской славы России». При доказательстве вины в таком случае срок лишения свободы может достигать до трех лет.

«Это и есть осквернение символа воинской славы России, когда была отпилена голова коня маршала Рокоссовского по кличке Полюс. Мы знаем, что Рокоссовский командовал парадом на Красной площади 24 июня 1945 года, а Жуков принимал парад. Это был символ нашей победы, нашей гордости и нашей памяти о жертвах войны. Так что подобная выходка сегодня должна рассматриваться в рамках уголовного наказания, такое терпеть нельзя», — констатировал он.

Повреждение на горельефе заметили утром 12 декабря. Личность вандалов не установлена. Также неизвестно, как именно была срезана голова коня.

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