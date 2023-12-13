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СМИ сообщило о разгромном положении элитной бригады ВСУ из-за снарядного голода

MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грань разгромного поражения, сообщил 13 декабря Military Watch Magazine.

«Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», — сказано в материале.

Данная бригада обладает элитным статусом, так как она использует новейшую технику, переданную странами НАТО. Речь идет о немецких танках Leopard 2A6, американских боевых машинах пехоты (БМП) Bradley и самоходных артиллерийских установках (САУ) M109. Эта бригада должна была остановить продвижение российских сил к Авдеевке, однако не справилась с этой задачей из-за нехватки боеприпасов, уточняет «Газета.Ru».

При этом военнослужащий элитной бригады указал на то, что летом у них было в десять раз больше боеприпасов.

«Сейчас нам привозят снаряды разного качества со всего мира, и мы получаем всего 15 штук на три дня», — сказал он.

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Ранее, 8 ноября, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины. В их числе и поставки оружия, отметил он.

Тогда же помощник главы Агентства США по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила об исчерпании агентством всех резервов для помощи Украине. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву около $2 млрд.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. Правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки, уточнила она.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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