Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии
В Вавожском районе Удмуртии в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС России.
Пожар произошел 12 декабря в деревне Гурезь-Пудга. Огонь занялся на веранде жилого дома и распространился на площади 1 кв. м.
В результате погиб мужчина 1963 года рождения, пишет ИА «Сусанин». Предварительной причиной возгорания в МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении.
Тем же вечером пожар случился в частном доме в селе Нижнеспасское Тамбовской области. Погибли 41-летний хозяин дома и двое его детей — 14-летняя дочь и пятилетний сын.