Девушка пострадала при съезде авто в кювет в Сыктывкаре
В Сыктывкаре (Коми) в результате съезда легкового автомобиля в кювет пострадала 19-летняя девушка. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в республиканском УГИБДД МВД.
Авария произошла поздно вечером 12 декабря на 13-м км автодороги Сыктывкар – Эжва. По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и съехала в кювет.
В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка авто. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.
По данным Госавтоинспекции, в момент аварии девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель в течение года привлекался к ответственности 21 раз, стаж управления авто — с 2021 года.
Днем 13 декабря под Ртищевом в Саратовской области столкнулись молоковоз и легковой автомобиль «Волга». В результате погибли двое 21-летних жителей Пензенской области, находившихся в легковушке.