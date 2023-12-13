Герман Греф рассказал об основах рыночной экономики

Нельзя построить рыночную экономику, если нет уважения к правам собственности, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он выступил на юбилейном заседании коллегии Росреестра.

«Сегодня большая дата — 15 лет основополагающей государственной службе, с которой начинаются все экономические отношения и весь хозяйственный оборот в стране. Если эта служба плохо поставлена, в государстве в целом ничего не сможет двигаться. Это основа основ для любой экономики», — подчеркнул он.

По его словам, когда 15 лет назад создавался современный Росреестр, работа по госрегистрации прав, кадастру и картографии считалась не очень престижной. Однако правительству РФ удалось это исправить: скоро можно будет говорить о новом клиентском пути и токенизации прав на недвижимость, сообщил Греф.

Глава Сбербанка добавил, что в большинстве стран мира в аналогичных ведомствах гражданам приходится месяцами стоять в очереди, чтобы определить границы и зарегистрировать права собственности. Иногда необходимо дополнительно проходить нотариальное удостоверение. В России же всё делается в одном ведомстве, заметил Греф, добавив, что стране удалось решить почти невозможную задачу.