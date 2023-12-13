Для слежки за Треповой кураторы взрыва использовали автомобильный GPS-трекер

Для слежки за обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) кураторы взрыва использовали автомобильный GPS-трекер. Об этом 13 декабря сообщил телеканал 78.ru.

Кураторы Треповой помимо взрывчатки поместили в статуэтку автомобильный GPS-трекер, чтобы отслеживать ее местоположение и прослушивать окружающую обстановку.

О наличии GPS-трекера обвиняемая не знала. При этом, как отмечается, она понимала, что устройство должно взорваться, поскольку за несколько часов до происшествия по инструкции девушка сняла с самодельного взрывного устройства специальный магнит, который не позволял ему сработать.

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. 27 ноября обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.