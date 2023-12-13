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Эксперты ЭИСИ обсудили новаторские решения в рамках выставки «Россия»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили на новой площадке необычный формат международной выставки-форума «Россия». Она является самой масштабной в истории страны.

В рамках события стартовала серия ток-шоу «Россия в деталях». В первом выпуске эксперты обсудили новаторские решения в подаче информации. Они указали, что выставка представляет собой своеобразную модель долгого увлекательного сериала. Это подтверждают цифры — 14% посетителей возвращаются на ВДНХ снова и снова.

«Своими глазами посмотреть, получить этот пользовательский опыт, благодаря которому можно составить собственное впечатление и понимание, куда двигаться каждому конкретному человеку и куда мы все вместе как одна большая страна идем», — рассказала глава департамента АНО «Институт развития интернета» (АНО ИРИ) Евгения Данильченко.

Отмечается, что в перспективе студия обещает стать точкой притяжения для политологов, социологов и аналитиков. Эксперты смогут здесь в открытом режиме обсуждать темы, касающиеся выставки и страны в целом.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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Накануне директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев сообщил, что экспозиции на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве вызвали чувство гордости за Отечество у 97% посетителей. Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 гостей мероприятия.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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