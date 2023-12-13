Дело об убийстве КМС по боксу в Каменске-Уральском передали в суд
В Свердловской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 29-летнего кандидата в мастера спорта по боксу в кафе в Каменске-Уральском. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Фигурантами по делу проходят 33-летний и 37-летний местные жители. По данным следствия, в ночь на 12 августа, когда старший из мужчин отмечал день рождения в кафе-клубе «Джой», у него возник конфликт с 29-летним спортсменом.
В тамбуре туалета началась драка. Один из очевидцев попытался остановить происходящее, но был остановлен вторым фигурантом уголовного дела. После этого именинник достал пистолет и выстрелил не менее трех раз в область головы и руки боксера, а затем нанес ему три удара ногой в область головы, шеи и груди. В это же время его знакомый выстрелил в область живота очевидца, пишет ИА «Ура.ру».
В результате 29-летний спортсмен скончался на месте. Желающий вмешаться очевидец получил огнестрельное ранение, позже квалифицированное экспертами как причинившее вред здоровью средней тяжести.
Региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Так, 37-летний житель Каменска-Уральского обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), 33-летний горожанин — по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Пособничество в убийстве»), п. «б, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия»).
После вручения обвиняемым обвинительного заключения материалы уголовного дела будут переданы в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.