Дело возбудили после гибели 13-летней девочки при пожаре в Новой Москве
Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в результате пожара в Новой Москве. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила в среду, 13 декабря.
Она рассказала, что ранее в этот день произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Светлая.
«После ликвидации возгорания в доме обнаружено тело 13-летней девочки. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».
Сотрудники СК ведут допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы, передает RT.
Ранее в этот день ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух взрослых и ребенка при пожаре.
Пожар произошел на улице Первомайской в Лыткарино в ночь на 13 декабря. Квартира, где произошло возгорание, находится на первом этаже. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание электрического щита.
В пожаре погибли мужчина, женщина, а также их семилетняя внучка. Пострадали шесть человек, в том числе пять детей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщается на сайте kp.ru.