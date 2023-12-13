Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду вечером, 13 декабря, достигли 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Из-за метели транспорт движется по улицам столицы медленно, на дорогах местами гололедица.
Наибольшие заторы зафиксированы в центре города. Движение затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам. Также пробки наблюдаются на большей части МКАД.
Кроме того, скорость потока автомобилей снижена и на центральных улицах, набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском и Варшавском шоссе и других магистралях.
Ранее в этот день в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Отмечалось, что предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря.
Кроме того, 13 декабря, МЧС России по Москве распространило сообщение о метели и сильном ветре с порывами до 17 м/с 14 и 15 декабря в столице. Там же предупредили о гололедице на дорогах.