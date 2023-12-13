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Парламент Грузии одобрил повышение зарплат депутатам почти в два раза

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Фото: Getty Images/Savushkin
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Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении поддержал поправки в регламент, согласно которым почти в два раза будет повышена зарплата депутатам нового созыва. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа 13 декабря.

«80 за, ни одного против. Изменения в третьем чтении приняты», — сказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

В поправках, которые указаны на сайте парламента, сообщается, что для депутата, не занимающего какую-либо должность в парламенте, зарплата увеличится с 4624 лари до 8250 лари (с $1,7 тыс. до $3 тыс.). Депутат, занимающий должность заместителя председателя комитета, будет получать 8500 лари вместо 4740 лари ($3,1 тыс. вместо $1,77 тыс.), а первый заместитель комитета — 8750 лари вместо 4800 лари ($3,2 тыс. вместо $1,8 тыс.). Зарплата председателя комитета, председателя фракции увеличится с 5540 лари (около $2 тыс.) до 9000 лари (более $3,3 тыс.).

Также зарплата увеличится у председателя законодательного органа, теперь спикер парламента будет получать 10 тыс. лари вместо 6740 лари ($3,7 тыс. вместо $2,5 тыс.).

Изменения войдут в силу с 1 января 2025 года для депутатов парламента нового созыва. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.

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Ранее, 27 ноября, парламент Грузии отклонил инициативу депутатов оппозиционной партии «Лело» о рассмотрении резолюции, направленной против России и ее граждан. Об этом заявил руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани. Проект резолюции «Акт о защите Грузии» предлагает ввести визовые ограничения для россиян, ограничить их доступ к трудоустройству в Грузии, а также запретить им покупать землю и другую недвижимость в стране. Кроме того, депутаты также предлагали запретить въезд в Грузию автомобилей с российскими номерами, остановить вещание на территории страны российских телеканалов и запретить деятельность российских фондов. В финале оппозиция предложила вообще запретить авиасообщение с Россией.

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент у России и Грузии ровные отношения. И в рамках добрососедских отношений у двух стран гораздо больше экономических выгод, чем вне этих рамок, отметил глава государства.

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