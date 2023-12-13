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Дизайнеру Zara припомнили антипалестинские заявления после скандальной рекламы

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Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL
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Главному дизайнеру бренда Zara Ванессе Перильман припомнили ее антипалестинские высказывания в Instagram (заблокирован в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), написанные ею еще в 2021 году, в свете скандальной рекламной кампании новой коллекции с манекенами в белых полиэтиленовых пакетах.

Речь идет о переписке Перильман с мужчиной-моделью палестинского происхождения Кахером Хархашем, в ходе которого дизайнер нелестно выражалась о палестинцах. Срок действия историй в Instagram, в которых были опубликованы скриншоты диалога, истек.

В одном из сообщений девушка заявила оппоненту, что, возможно, если бы его люди «были образованными, они бы не взрывали больницы и школы в секторе Газа, которые Израиль помогал оплачивать».

Еще тогда мусульманская общественность потребовала от девушки объясниться за свою позицию. Согласно данным CNN, команда бренда ограничивалась заявлениями с осуждением дискриминации, но Ванессу так и не уволили.

Тем временем блогеры в социальных сетях продвигают бойкот Zara после новой рекламной кампании. Силуэты, обернутые в пакеты, напомнили людям по всему миру о жертвах в секторе Газа. При этом хештег, посвященный бойкоту бренда, лидировал в мировых трендах социальной сети X (бывш Twitter).

В пресс-службе компании в ответ на обвинения сообщили, что коллекция, выпущенная ограниченным тиражом, отражает приверженность мастерству и страсть к художественному самовыражению. Там же добавили, что кампания к коллекции была придумана еще в сентябре, до событий в Газе.

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