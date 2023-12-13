Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Макрон заявил о решающей роли саммита ЕС для возможного принятия Украины
Общество
Мэр Омска прокомментировал ситуцию с отказом вешать в школе доску погибшему бойцу СВО
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Мир
Дизайнеру Zara припомнили антипалестинские заявления после скандальной рекламы
Мир
Парламент Грузии одобрил повышение зарплат депутатам почти в два раза
Мир
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Общество
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Мир
Эксперт уличил Зеленского в блефе в вопросе производства вооружения на Украине
Общество
Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов
Экономика
В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза
Мир
Президент Израиля назвал атаки хуситов в Красном море переходом «красной черты»
Мир
Рейтинг премьер-министра Британии рекордно снизился
Мир
Количество погибших при ударах в секторе Газа превысило 18,6 тыс. человек

Эксперты ЭИСИ обсудили новаторский формат выставки "Россия"

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023