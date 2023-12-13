Эксперт назвал эффективной схему выкупа замороженных активов российских инвесторов

Схема продажи замороженных активов российских инвесторов выглядит эффективной, считает руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Об этом он рассказал «Известиям» 13 декабря.

Ранее, 11 декабря, Центробанк (ЦБ) РФ сообщил на своем сайте, что определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги со счетов типа «С». При этом торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления о запуске брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании паевых инвестиционных фондов будут обязаны сообщить об этом клиентам. Желающие принять участие в торгах нерезиденты обязаны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг, приобретенные ими активы будут зачислены на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов.

«На наш взгляд, инструмент эффективный. Это позволит разблокировать активы некрупных инвесторов или часть портфеля, которая не будет превышать 100 тыс. рублей», — отметил Пимонов.

Он отметил, что профессиональные участники рынка прорабатывают варианты реализации этого процесса.

«Клиенту нужно будет просто подать поручение. В каком виде будет это поручение, пока до конца не ясно», — добавил руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций».

8 ноября российский президент Владимир Путин подписал указ, который допускает обмен замороженными в России и за рубежом активами.

До этого, 22 августа, министр финансов Антон Силуанов заявил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн россиян. Общий объем средств составляет 1,5 трлн рублей.