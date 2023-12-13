В Израиле рассказали о позиции США по войне в Газе

США продолжают давать «зеленый свет» войне в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, заявил 13 декабря в интервью агентству Arab World Press официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

«Мы должны обратить внимание на полную риторику администрации США, поскольку она продолжает давать четкий зеленый свет Израилю в этой войне против терроризма в Газе», — указал он.

По его словам, Соединенные Штаты предоставляют Израилю все необходимые средства для борьбы с ХАМАС. Бен-Дор также отметил, что США исходят из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.

Ранее в этот день глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС в Газе вне зависимости от наличия или отсутствия поддержки со стороны международного сообщества. По его словам, прекращение огня на данном этапе «является подарком террористической организации ХАМАС».

Вместе с тем 12 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова рассказала «Известиям», что в армии Израиля не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач во время наземной операции в Газе. Так она прокомментировала информацию в СМИ о давлении со стороны США на Израиль с целью завершить войну в анклаве к концу года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.