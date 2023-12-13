Один человек погиб и один пострадал в ДТП с «Газелью» в Тверской области
В Вышневолоцком районе Тверской области в результате столкновения легковушки с «Газелью» один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла 13 декабря на 322-м км федеральной трассы М-10 в районе поворота на поселок Борисовский. Столкнулись «Лада Гранта» и фургон «Газель».
В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один получил травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Издание со ссылкой на региональное МЧС также пишет, что для разблокировки дверей авто и извлечения пострадавших на место выезжали сотрудники ПСЧ-61 и ПСЧ-9.
Этим же утром два легковых автомобиля столкнулись на трассе Томск – Мариинск в Томской области. Один человек погиб, трое получили травмы.