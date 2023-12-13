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Эксперт уличил Зеленского в блефе в вопросе производства вооружения на Украине

Полковник Матвийчук: Украина не сможет самостоятельно производить вооружения
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Украина не может самостоятельно производить оружие и боеприпасы, в стране разрушена вся материально-техническая база для этого. Поэтому предложение президента главы государства Владимира Зеленского о наращивании производства является блефом. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в среду, 13 декабря.

«По сути, Зеленский уговаривает США развернуть полевое производство снарядов, артиллерийских порохов, патронов к стрелковому оружию, запчастей к бронетехнике. Но, конечно, не на востоке и не в центре страны, а где-нибудь в Львовской области», — сказал Матвийчук в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению эксперта, Польша может выступить против полевого производства на Украине, так как именно там находятся хабы по производству оружия и проведению ремонтных работ.

Матвийчук добавил, что перед Соединенными Штатами встанет вопрос о том, на чьей они стороне: Польши или Украины, и ответом будет Польша, поскольку она является членом НАТО.

«Так что Зеленский со своими предложениями просто блефует, хочет сделать хоть какой-то позитивный вброс перед Новым годом», — заключил полковник.

Накануне в Украинском доме в Вашингтоне прошла встреча Зеленского с руководителями BAE Systems, Day & Zimmermann, Sierra Nevada, Boeing, D&M Holding, Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics и AeroVironment, сообщает телеканал «360».

Украинский лидер попросил на мероприятии помощи американских корпораций, пишет «Ридус».

По словам Зеленского, Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний. Политик предложил им запустить в его стране совместное производство средств ПВО, артиллерийских боеприпасов, ракетных и артиллерийских систем, пишет ИА «Регнум».

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Накануне президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву. Перед этим Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн, сообщает телеканал «Звезда».

12 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова упомянула заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США. Она подчеркнула, что заявление американского дипломата не просто вводит в заблуждение, но и подтверждает то, что для Вашингтона «Украина — возможность набить карманы».

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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