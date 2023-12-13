Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Сын Трампа раскритиковал Украину за кражу денег США
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Общество
SHAMAN выступил в Совете Федерации в честь 30-летия парламента
Мир
Минск указал на попытку Запада изменить конституционный строй Белоруссии
Общество
Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Общество
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Общество
Совфед одобрил ужесточение ответственности за передачу телефонов в колонии
Общество
Киркоров подал в суд на Успенскую и потребовал с нее 12 млн рублей
Экономика
В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза
Мир
Армения и Азербайджан провели обмен задержанными военнослужащими
Мир
Рейтинг премьер-министра Британии рекордно снизился
Общество
МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве с 14 по 15 декабря

Бортко назвал Константинова интересным человеком со сложной судьбой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский режиссер Владимир Бортко в беседе с «Известиями» 13 декабря прокомментировал смерть журналиста и писателя, автора книг, по которым был снят сериал «Бандитский Петербург», Андрея Константинова.

«Он был очень интересным человеком со сложной судьбой», — сказал Бортко.

По его словам, их знакомство с писателем произошло случайно в конце 1990-х годов. Режиссер пришел к нему с идеей снять ленту про банкиров, однако Константинов предложил ему вместо этого экранизировать свою книгу «Адвокат». Прочитав ее за одну ночь, Бортко с ним согласился, став таким образом режиссером сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат».

Режиссер отметил, что уход из жизни человека такого масштаба, как Константинов, Санкт-Петербург ощущает очень сильно. В то же время, его смерть является огромной потерей в масштабах всей страны, добавил Бортко.

О смерти Константинова стало известно ранее в этот день. Писатель скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Константинов написал романы «Адвокат» и «Журналист», «Сочинитель». Общий тираж книг Константинова превышает 20 млн экземпляров. Более 20 лет писатель возглавлял Агентство журналистских расследований. Он также был основателем «Фонтанки.ру». Больше 15 лет Константинов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023