Бортко назвал Константинова интересным человеком со сложной судьбой

Российский режиссер Владимир Бортко в беседе с «Известиями» 13 декабря прокомментировал смерть журналиста и писателя, автора книг, по которым был снят сериал «Бандитский Петербург», Андрея Константинова.

«Он был очень интересным человеком со сложной судьбой», — сказал Бортко.

По его словам, их знакомство с писателем произошло случайно в конце 1990-х годов. Режиссер пришел к нему с идеей снять ленту про банкиров, однако Константинов предложил ему вместо этого экранизировать свою книгу «Адвокат». Прочитав ее за одну ночь, Бортко с ним согласился, став таким образом режиссером сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат».

Режиссер отметил, что уход из жизни человека такого масштаба, как Константинов, Санкт-Петербург ощущает очень сильно. В то же время, его смерть является огромной потерей в масштабах всей страны, добавил Бортко.

О смерти Константинова стало известно ранее в этот день. Писатель скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Константинов написал романы «Адвокат» и «Журналист», «Сочинитель». Общий тираж книг Константинова превышает 20 млн экземпляров. Более 20 лет писатель возглавлял Агентство журналистских расследований. Он также был основателем «Фонтанки.ру». Больше 15 лет Константинов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.