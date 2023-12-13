Стоматолог перечислила симптомы рака полости рта

Рак слизистой оболочки рта сопровождается, как правило, сухостью, появлением неприятного запаха и увеличением лимфатических узлов в области шеи. Об этом 13 декабря «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.

Медик отметила, что указанная онкология является одним из самых распространенных видов рака. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, представляет собой узелок либо язвочку, которая впоследствии увеличивается в диаметре, вызывая болевые ощущения.

«Основные симптомы включают боль или дискомфорт, онемение в полости рта, а также непроходящие новообразования, включая пятна, язвы, уплотнения. К факторам риска относят наследственную предрасположенность, ослабленный иммунитет, вызванный СПИДом или приемом наркотиков», — уточнила врач.

Сотникова добавила, что риски развития такого рака повышают курение, несоблюдение гигиены, кариес, жесткие диеты, а также частные повреждения десен. Последние могут быть вызваны из-за неправильно подобранных брекетов, протезов или пирсинга.

К профилактике, способной предупредить развитие рака слизистой оболочки рта, стоматолог отнесла осмотр у врача раз в полгода, соблюдение гигиены и правильного питания, отказ от вредных привычек. Кроме того, следует избегать хронических травм, например не грызть ногти, заключила Сотникова.

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