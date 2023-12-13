Израиль заявил о продолжении войны с ХАМАС вне зависимости от поддержки стран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от наличия или отсутствия поддержки со стороны международного сообщества. Об этом 13 декабря заявил глава израильского МИДа Эли Коэн в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом.

«Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее. Прекращение огня на нынешнем этапе является подарком террористической организации ХАМАС и позволит ей вернуться и угрожать народу Израиля», — приводит слова Коэна The Guardian.

Кроме того, стороны обсудили цели военной операции Израиля в Газе, угрозу со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла» и необходимость борьбы с ростом уровня антисемитизма.

Накануне официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова рассказала «Известиям», что в армия не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач во время наземной операции в Газе. Так она прокомментировала информацию в СМИ о давлении со стороны США на Израиль с целью завершить войну в анклаве к концу года. По ее словам, выполнение боевых задач продолжается, однако обстановка на местах остается непростой.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа число погибших составляет более чем 18,4 тыс. человек. Еще более 50 тыс. получили ранения. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.