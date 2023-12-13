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NYT указало Киеву на необходимость мобилизовывать по 20 тыс. человек в месяц

NYT: Киеву нужно мобилизовывать по 20 тыс. человек в месяц для поддержания армии
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Киеву нужно мобилизовывать по 20 тыс. человек в месяц на протяжении всего следующего года как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации, сообщает газета The New York Times со ссылкой на бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого 13 декабря.

«Украина сталкивается с истощением запасов боеприпасов, личного состава и поддержки со стороны Запада. Контрнаступление, начатое полгода назад, провалилось»,— пишет издание.

В статье также сообщается, что ситуация в Украине достигла критического момента, поскольку месяцы жестоких боев сделали Москву более уверенной в себе, а Киев — неуверенным в своих перспективах.

«Украина, зависящая от Запада в плане вооружений и финансирования, сталкивается с краткосрочным давлением, которого нет у России. У союзников Киева нет боеприпасов и оборудования, чтобы вооружить еще одно контрнаступление, что делает маловероятным проведение новой крупной кампании в течение большей части 2024 года», — рассказали аналитики и бывшие американские чиновники газете.

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Накануне президент США Джо Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. Позже в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии. Издание Politico сообщило тогда же, что Зеленский во время своего визита в США также попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности.

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

8 ноября стало известно, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в ряды ВСУ, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих, об этом пишет The New York Times.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Президент РФ Владимир Путин в октябре оценил потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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