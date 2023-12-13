Беглов отметил талант ушедшего из жизни писателя Константинова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 13 декабря выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и писателя, автора книг, по которым был снят сериал «Бандитский Петербург», Андрея Константинова.

«Ушел из жизни один из самых талантливых журналистов и писателей современной России, петербуржец Андрей Дмитриевич Константинов. В его книгах и публикациях отразилась судьба Отечества, новейшая история нашего общества и государства. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог», — передает пресс-служба городской администрации слова губернатора.

Беглов отметил, что Контантинов был также основателем Агентства журналистских расследований и одного из самых известных интернет-изданий «Фонтанка». Проекты, инициированные им, стали символами эпохи, подчеркнул глава Петербурга.

«Человек долга и чести, Андрей Дмитриевич всегда оставался предан Санкт-Петербургу и навеки сохранится в его истории. Светлая ему память», — заключил губернатор.

О смерти Константинова стало известно ранее в этот день. Писатель скончался в Петербурге на 61-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стало тяжелая болезнь. Константинов написал романы «Адвокат» и «Журналист», «Сочинитель». Общий тираж книг Константинова превышает 20 млн экземпляров. Кроме того, более 15 лет Константинов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.

Комментируя его смерть, российский певец Игорь Корнелюк заявил, что Константинов был искрометным, креативным человеком. Его кончина — потеря замечательного гражданина, пронесшего через всю жизнь офицерскую честь, добавил артист.