Великобритания поддерживает Украину на ее пути к членству в НАТО. Об этом замглавы МИД Великобритании лорд Тарик Ахмад Уимблдонский заявил в официальном ответе на парламентский запрос члена палаты лордов Соединенного Королевства баронессы Мэри Гуди.

«На Вильнюсском саммите 2023 года Великобритания и союзники ясно дали понять, что будущее Украины — в НАТО. Великобритания привержена поддержке Украины на ее пути к будущему членству, в том числе посредством комплексного пакета помощи НАТО, в который мы внесли £82 млн, — цитирует Lenta.Ru представителя британского внешнеполитического ведомства.

27 ноября баронесса Гуди спросила у правительства о его отношении к перспективам участия Украины в Североатлантическом альянсе.

8 декабря министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти заявил, что глава МИД Соединенного Королевства Джейс Кэмерон призывал союзников в ходе Совета Украина – НАТО «предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины» в Североатлантическом альянсе.

По словам Дохерти, 28–29 ноября Кэмерон присутствовал на встрече министров иностранных дел стран НАТО, где изложил амбиции Великобритании в отношении Украины и необходимость увеличения оборонного промышленного производства.

Он призвал убедить оружейные компании Североатлантического альянса увеличить производство боеприпасов для удовлетворения нужд Киева в течение как минимум двух лет, передает НСН.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, 29 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.