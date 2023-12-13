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Евродепутат обвинил США в наживе на конфликте на Украине

Евродепутат Мариани: США бросили ЕС в одиночку восстанавливать Украину
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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США использовали значительную часть средств, которые были обещаны Украине, на нужды собственной армии, а после бросили Евросоюз в одиночку заниматься восстановлением этой страны. Об этом 13 декабря заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Более 60% средств, обещанных США Украине, были потрачены в США. Это гениальный ход [президента США] Джо Байдена, который закамуфлировал налоговое стимулирование нации международной гуманитарной солидарностью и борьбой за демократию», — указал политик в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что США, находясь за 8 тыс. км от Украины, втянули Европу в свой «крестовый поход» против РФ и Китая, оставив страны ЕС иметь дело с последствиями на их территории. Согласно данным экспертного центра American Enterprise Institute, напомнил Мариани, ЕС уже потратил €88 млрд на поддержку Киева и взял на себя обязательство отправить еще €70 млрд до 2027 года, то есть всего €158 млрд.

«Стоимость вступления Украины в ЕС для европейских налогоплательщиков составит €190 млрд в течение семи лет, писала Financial Times, а стоимость восстановления Украины еще выше: €400 млрд. Это уничтожит Евросоюз», — заявил он.

Он также добавил, что США за свой проект заставили платить Украину кровью, а Евросоюз — иметь дело с экономическими последствиями на континенте, в то время как американские компании смогли получить миллиарды, обещанные Украине.

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Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество.

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. Глава военного ведомства добавил, что большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

8 декабря появилась информация о том, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн, согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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