Тела убитых в Турции россиянок передали родственникам

Тела убитых в турецком курортном Бодруме россиянок Ирины Двизовой и ее дочери Даяны Двизовой переданы их родственникам, сообщает 13 декабря турецкий телеканал Haberturk.

«Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой <…> были через 15 дней получены из института судебной медицины родственниками», — говорится в сообщении.

28 ноября турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич — бывший муж Ирины, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позднее появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве Двизовой и ее дочери. На записи видно, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Когда было сделано видео, не уточняется.

Источник из близкого окружения Двизовой сообщил «Известиям», что экс-супруг убитой перед трагедией угрожал ей расправой. Собеседник рассказал, что россиянка с детьми сбежала в Турцию от преследований бывшего мужа. Однако мужчина выследил их. Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.

29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.