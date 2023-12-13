Великобритания и США ввели санкции против связанных с ХАМАС лиц

Великобритания и Соединенные Штаты ввели очередные санкционные меры против семи физических лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС, а также радикальным палестинским движением «Исламский джихад». Об этом в среду, 13 декабря, сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что для британской стороны новые санкции стали вторым раундом ограничительных мер против движения.

«Объявление следует за санкциями, которые Великобритания ввела в прошлом месяце против политического лидера ХАМАС в секторе Газа, других высокопоставленных чиновников и финансирующих движение лиц», — указывается в релизе.

В данное случае ограничения были введены, в том числе, против лидера и сооснователя ХАМАС Махмуда Захара, главы отдела внешних связей ХАМАС в Ливане Али Барака, а также находящегося на территории Сирии заместителя генерального секретаря «Исламского джихада», лидера группировки «Бригады Аль-Кудс» Акрама аль-Аджури. Им запретят поездки в обе страны, а их активы будут заморожены.

Предыдущий пакет совместных американо-британских санкций против связанных с ХАМАС физических и юридических лиц вступил в силу за месяц до этого, 14 ноября. Его ввели в отношении двух членов палестинского движения — сооснователя ХАМАС Махмуда Захара, а также Муада Ибрагима Мухаммеда Рашида Аль-Атили. Кроме того, они коснулись механизмов финансирования палестинских группировок со стороны Ирана.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки США изобрести в Палестине новое государство. Он подчеркнул, что ситуация в секторе Газа, где израильская армия сравнивает с землей целые жилые кварталы, ужасная. При этом Израиль считает, что у него есть полное право уничтожить представителей палестинского движения ХАМАС любыми средствами, отметил глава дипведомства.

Накануне Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай. При этом ГА ООН отклонила поправку США с требованием осудить ХАМАС.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.