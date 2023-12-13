Карта спецоперации на Украине 13 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении отражены восемь атак ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного Харьковской области и озера Лиман. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине Синьковки. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины.

На краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля.

На донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Кирово и Марьинки. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено огневое поражение ВСУ и бригаде теробороны в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 130 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении отражена атака ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Пятихаток, Работино и Нестерянки. За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.

На херсонском направлении потери противника составили до 30 военнослужащих. Уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

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