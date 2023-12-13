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Корнелюк назвал потерей смерть журналиста и писателя Константинова

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Российский певец Игорь Корнелюк 13 декабря в беседе с «Известиями» прокомментировал смерть журналиста и писателя, автора книг, по которым был снят сериал «Бандитский Петербург», Андрея Константинова.

Он указал, что всё еще не может прийти в себя после новости о кончине Константинова.

«Я, честно, узнал 20 минут назад, может быть, полчаса назад об этом. Я до сих пор не могу в себя прийти, потому что мы потеряли замечательного человека, замечательного гражданина», — заявил артист.

Корнелюк отметил, что, общаясь с писателем, он впервые для себя открыл смысл офицерской чести. Константинов с гордостью нес с собой эту честь через всю жизнь, будучи офицером, военным переводчиком.

Певец добавил, что не знал об онкологии автора, поскольку тот ее скрывал.

«Он был искрометным человеком, креативным человеком. Он много писал. Он генерировал идеи. Казалось, этому никогда не будет конца, потому что он работал много, работал быстро. Он любил, когда заканчивал книгу, любил уединиться, уехать куда-нибудь, остаться один на один с ручкой, с бумагой и писал, и писал, писал, писал, писал», — рассказал Корнелюк.

Артист добавил, что благодарен судьбе за то, что он был практически первым читателем многих книг Константинова. Писатель всегда интересовался его мнением, добавил певец.

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О смерти Константинова стало известно ранее в этот день. Писатель скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Константинов написал романы «Адвокат» и «Журналист», «Сочинитель». Общий тираж книг Константинова превышает 20 млн экземпляров. Более 20 лет писатель возглавлял «Агентство журналистских расследований». Он также был основателем «Фонтанки.ру». Больше 15 лет Константинов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.

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