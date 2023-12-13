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Житель Донецка погиб после обстрела ВФУ автобусной станции

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Донецке под артиллерийский удар вооруженных формирований Украины (ВФУ) попала автобусная станция технического обслуживания (СТО), в результате чего погиб мирный житель. Об этом 13 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района на территории базы автобусного перевозчика погиб водитель, анкетные данные которого уточняются», — написал он в своем Telegram-канале.

Частичные разрушения также получили здание СТО и пять автобусов.

Ранее в этот день в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВФУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 и 152 мм. Ведомство написало в своем Telegram-канале, что первый обстрел города был зафиксирован в 07:40 по Кировскому району.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Далее еще 10 снарядов было выпущено по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам.

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Ранее, 11 декабря, ВФУ выпустили по Ленинскому району Донецка два кассетных снаряда натовского 155-миллиметрового калибра. Сообщалось, что в этом же районе был ранен мужчина 1986 года рождения.

В тот же день в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВФУ была повреждена школа. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Перед этим, 9 декабря, сообщалось, что ВФУ за сутки 18 раз обстреливали территорию ДНР, в результате чего пострадали семь человек. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», видны осколки боеприпасов по всей территории, попавшей под обстрел.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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