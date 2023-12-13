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В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза

Минпромторг: доля незаконного оборота молочной продукции в России уменьшилась вдвое
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Доля незаконного оборота молочной продукции со старта маркировки уменьшилась вдвое. Об этом 13 декабря сообщил директор департамента маркировки и прослеживаемости товаров Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе научно-практической конференции «Молоко без подделки: регионы на защите качества».

«С момента начала маркировки доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза. Интеграция системы с ФГИС ВетИС Россельхознадзора помогла снизить долю нарушений. В частности, производители сыра, сливочного масла и иной маркируемой средствами индентификации молочной продукции, выпускающих молочную продукцию с признаками нарушений, снизилось до 2,48% по итогам на октябрь 2023 года. <…> Таким образом нам совместными усилиями с Россельхознадзором удалось снизить вот эту долю нарушений с 30 до 2,5%», — сказал он.

Оборот продукции без подтверждения фактов происхождения сырья и исследований по молочной продукции снизился на 60% в октябре 2023 года по сравнению с началом 2023 года, добавил Заславский.

Заместитель начальника управления государственного ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Максим Цуканов также сообщил о существовании тенденции к снижению уровня фальсификата на рынке.

«Видно, что фальсификация у нас снижается в том числе и по данным лабораторных исследований», — уточнил он.

По словам Заславского, эта работа будет продолжена. Также, в ближайшее время оператором системы маркировки ЦРПТ совместно с бизнесом и органами власти планируется провести эксперимент по внедрению партионного учета молочной продукции, сказал он.

«В связи с этим введение поэкземплярной прослеживаемости может быть перенесено на 2026 год», — добавил он Заславский.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов добавил, что собираемость налогов в молочной отрасли после внедрения государственной системы маркировки «Честный знак» за год выросла на 32,4%, о чем свидетельствует исследование НИФИ Минфина.

«Это максимальный показатель за четыре года, и отражение, собственно, роста доходов самих производителей. То есть производители тоже выросли по доходам примерно в этом диапазоне, причиной стал уход с рынка подделок», — объяснил депутат.

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Маркировка молочной продукции началась в добровольном режиме с 20 января 2021 года. А с 1 июня 2021 года она стала обязательной для различных молочных товаров.

В начале июля 2023 года стало известно, что в магазинах как минимум шести регионов была выявлена торговля фальсифицированным молоком и питьевой водой. Их качество не было подтверждено маркировкой. Такую продукцию обнаружили в свыше 2 тыс. торговых точек и у индивидуальных предпринимателей в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях, а также в Ставропольском и Хабаровском краях. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов сообщил об этом в Генпрокуратуру и Минпромторг.

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