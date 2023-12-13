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Выступление фон дер Ляйен в ЕП завершилось собачьим лаем

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление в Европарламенте под собачий лай
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Выступление главы Еврокомиссии на пленарной сессии Европарламента в Страстбурге завершилось под собачий лай, который неожиданно зазвучал в зале. Об этом 13 декабря сообщает Politico.

Урсула фон дер Ляйен подводила итоги шести месяцев председательства Испании в Совете ЕС.

«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Да здравствует Европа!» — произнесла глава ЕК.

Как сообщает издание, сразу после финальной фразы в зале раздался громкий собачий лай, что вызвало растерянность и смех у присутствующих. Присутствие премьер-министра Испании Педро Санчеса сделало ситуацию еще более абсурдной. Дело в том, что в Испании премьер-министра зовут «собачкой Санчес», подчеркивая его слабый и хитрый характер, рассказывается в материале издания.

Лидер «Европейской народной партии» Марфред Вебер, выступающий после главы ЕК, в шутку предположил, что так поддерживает фон дер Ляйен один из ее сторонников.

Председатель Европарламента Роберта Метсола позже пояснила, что в здании ЕП есть служебные собаки, сопровождающие слабовидящих людей.

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Ранее, 28 ноября, смех вызвала речь канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает издание Die Zeit. Тогда он говорил о ранее принятом решении о введении чрезвычайной ситуации на текущий год, которая должна была помочь высвобождению замороженного бюджета. Однако, когда канцлер признал, что с точки зрения закона вопрос был не до конца разъяснен, по залу прокатились смешки. В этот же день премьер-министр Баварии раскритиковал Шольца и призвал его к отставке.

До этого, в начале сентября, президент США Джо Байден во время поездки во Вьетнам запутался в вопросах журналистов, чем вызвал смех в зале. Глава государства пытался понять, какие вопросы уже прозвучали, но не смог разобраться в собственных записях.

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